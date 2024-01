Doch kein Comeback bei Thales!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Anleger-Stimmung bei Thales in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Schlecht- und 2 Gut-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende hat Thales derzeit eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt (0%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt +2, weshalb die Thales-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Thales-Aktie, beträgt der Wert aktuell 69. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,6 weniger volatil als der RSI7 und wird ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Thales.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales bei einem Wert von 19. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält Thales damit eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analyseindikatoren, dass die Anleger-Stimmung bei Thales positiv ist, die Dividendenrendite über dem Branchendurchschnitt liegt und die fundamentale Bewertung neutral ausfällt.