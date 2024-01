Doch kein Comeback bei Textron!

Textron, ein Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche, wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,36, während das Branchen-KGV bei 31,31 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung von 41 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Analysten bewerten die Textron-Aktie langfristig als "Neutral", basierend auf 18 Bewertungen, von denen 2 als Gut, 1 als Neutral und 1 als Schlecht eingestuft wurden. Obwohl im letzten Monat keine Aktualisierungen von Analysten vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 95 USD, was einer Erwartung von 18,13 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Textron-Aktie derzeit um 3,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie um 11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Textron derzeit bei 0,1 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive fundamentale und technische Einschätzung der Textron-Aktie, während die Dividendenrendite unterdurchschnittlich ist.