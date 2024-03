Doch kein Comeback bei Tetra!

Die Tetra-Aktie schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 9,76 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 9,76 %. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tetra liegt mit einem Wert von 19,53 unter dem Branchendurchschnitt, was einem Unterschied von 34 Prozent entspricht. Da das KGV vergleichsweise niedrig ist, wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft und erhält daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tetra diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Tetra auf Basis der Dividendenrendite, des KGV, des Sentiments und der Anlegerdiskussionen Bewertungen von "Schlecht", "Gut" und "Neutral".