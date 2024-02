Doch kein Comeback bei Temona!

Die technische Analyse der Temona-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Seitwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 268,54 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 240 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 242,88 JPY, was einer geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs von 1,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Temona eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Temona-Aktie durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung wider, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Temona beschäftigte.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass der Aktienkurs von Temona eine schlechte Dynamik aufweist, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Der RSI liegt bei 83,33 und der RSI25 bei 74,58, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren und eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf die Dynamik des Aktienkurses.