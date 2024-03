Doch kein Comeback bei Teleste Oyj!

Teleste: Aktuelle Analyse und Anleger-Sentiment

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild von Teleste. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls einer "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Teleste in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Teleste als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Teleste mittlerweile auf 3,11 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,15 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,29 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Demgegenüber steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,77 EUR, was einem Abstand von +13,72 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Teleste wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen auf grün. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Teleste auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.