Doch kein Comeback bei TeamViewer!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv für die Anleger. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Teamviewer gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen von großen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab ein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer entsprechenden Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Teamviewer wurden in den letzten vier Wochen jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Teamviewer daher eine "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 14,97 EUR für Teamviewer, bei einem aktuellen Kurs von 13,335 EUR. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,92 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage steht derzeit bei 13,63 EUR, was eine Distanz von -2,16 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Teamviewer liegt der RSI7, der auf 7-Tage-Basis berechnet wird, bei 37,8 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Teamviewer-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.