Doch kein Comeback bei Taylor Devices!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Taylor Devices wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als neutral einstuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Taylor Devices hat ein KGV von 11,2, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,81. Daher wird der Titel als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Taylor Devices bei 0 Prozent, was 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion erhält.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Taylor Devices bei 21,42 USD. Dies führt zu einer "guten" Einstufung, da der Aktienkurs bei 23,68 USD liegt, was einen Abstand von +10,55 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +5,81 Prozent, was ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Insgesamt wird das Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse als "gut" bewertet.