Doch kein Comeback bei Target!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Sentiments bei Target, die tendenziell negativ ausfällt. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo eine zunehmend kritische Einstellung gegenüber dem Unternehmen zu beobachten ist. Auch die Diskussion über Target hat in letzter Zeit abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Target bei -7,29 Prozent, was mehr als 174 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich des Multiline-Einzelhandels liegt die Rendite von Target mit -6,37 Prozent darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6-mal eine positive Einschätzung, 6-mal eine neutrale Einschätzung und kein negatives Rating für Target vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Target vor. Die Experten erwarten eine Kursentwicklung von 25,25 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 176 USD, was als positive Einschätzung zu bewerten ist.

Für Anleger, die in die Aktie von Target investieren, bietet sich eine Dividendenrendite von 4,06 %, was 1,28 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies spricht für eine gute Ausschüttungspolitik des Unternehmens.