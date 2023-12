Doch kein Comeback bei Tangshan Sunfar Silicon Industries!

Die Anlegerstimmung gegenüber Tangshan Sunfar Silicon Industry war in den letzten Tagen jedoch überwiegend neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigten keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Tangshan Sunfar Silicon Industry-Aktie von 17,72 CNH eine Entfernung von -13,35 Prozent vom GD200 (20,45 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, zeigt hingegen einen Kurs von 17,51 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 24,35 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Tangshan Sunfar Silicon Industry-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet.