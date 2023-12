Doch kein Comeback bei Tandy Leather Factory!

Die Stimmung bei Tandy Leather Factory unter Anlegern bleibt insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten dabei eher negative Themen, was zu der neutralen Einschätzung führt. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein neutrales Bild, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigen.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Tandy Leather Factory liegt auf 7-Tage-Basis bei 21,28 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,18 liegt und somit eine neutrale Einschätzung ergibt.

Im Branchenvergleich erzielte Tandy Leather Factory in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,67 Prozent, was eine Outperformance von +7,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance jedoch 5,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.