Doch kein Comeback bei TMT Investments!

Die technische Analyse der Tmt Investments zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,81 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,63 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -6,41 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 2,54 USD, was einer positiven Abweichung von +3,54 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating aus technischer Sicht.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für die Tmt Investments-Aktie ein Wert von 39 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (36,36) bestätigt diese Einschätzung, und die Aktie wird auch hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tmt Investments.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tmt Investments 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Tmt Investments derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich für die Tmt Investments-Aktie daher eine neutrale technische Bewertung, eine gute fundamentale Bewertung, und eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite.