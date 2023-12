Doch kein Comeback bei TC EnergyPrefries 6!

In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Tc Energy beobachtet. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf positive Themen, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tc Energy daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung in Bezug auf die Häufung der Verkaufssignale.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 39,66 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tc Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt einen Wert von 33,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung der Stimmung hin zum Positiven festgestellt werden. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien war ebenfalls höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Tc Energy auf langfristiger Basis als "Neutral". Die durchschnittliche Empfehlung für Tc Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral". Die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 57,75 CAD, was einer Erwartung von 11,06 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.