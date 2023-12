Doch kein Comeback bei TAT!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Wahrnehmung von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen dabei eine große Rolle. In Bezug auf die Diskussionen über die Aktie von Tat wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei Tat liegt der 7-Tage-RSI bei 37,89 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 42,56 Punkten, was jeweils zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Tat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" deutlich schlechter abschneidet. Die Rendite von Tat liegt 94 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Tat bei 7,53 USD verzeichnet, was als gut eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 10,21 USD, was einem Abstand von +35,59 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet Tat mit einer Differenz von +14,33 Prozent gut ab. Insgesamt wird Tat in der technischen Analyse als gut bewertet.