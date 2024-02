Doch kein Comeback bei Sydbank!

Weitere Suchergebnisse zu "Sydbank":

Der Aktienkurs der Sydbank erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,95 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 14,58 Prozent, was zu einer Underperformance von -13,63 Prozent für die Sydbank führt. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,79 Prozent im letzten Jahr, wobei die Sydbank 5,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Sydbank als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,74 im Vergleich zu 7,04 im Branchen-KGV. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite der Sydbank beträgt derzeit 5,61 Prozent, was 1,13 Prozent über dem Mittelwert (4,48) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Sydbank in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für die Sydbank in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.