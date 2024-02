Doch kein Comeback bei Swedish Logistic Property ABries B!

Die technische Analyse der Swedish Logistic Property-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Aufwärtstrend befindet. Dies ergibt sich aus dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 28,3 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,8 SEK liegt, was einer Abweichung von +12,37 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,82 SEK, was nahe am letzten Schlusskurs (-0,06 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Swedish Logistic Property-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 37,18, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Swedish Logistic Property-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine insgesamt positive Bewertung.