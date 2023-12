Doch kein Comeback bei Suntory Beverage, Food!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Suntory Beverage & Food wird der 7-Tage-RSI auf 54,74 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 46,34 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite von Suntory Beverage & Food beträgt im Moment 1,83 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,09 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 44 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Suntory Beverage & Food ist größtenteils positiv, wie durch die Analyse sozialer Plattformen festgestellt wurde. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.