Doch kein Comeback bei Studio Alice!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Studio Alice-Aktie ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es kein besonderes Interesse an positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute die Bewertung "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 17,95, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Studio Alice-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Studio Alice-Aktie mit -2,12 Prozent vom GD200 (2099,45 JPY) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2071,94 JPY auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer langfristigen Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen. Daher ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für die Studio Alice-Aktie.