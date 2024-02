Doch kein Comeback bei Strata Skin Sciences!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Bei Strata Skin Sciences liegt der RSI bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um Strata Skin Sciences wird als positiv eingeschätzt, basierend auf positiven Kommentaren und Themen in sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im vergangenen Jahr verzeichnete Strata Skin Sciences eine Performance von -39,01 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche zu einer Underperformance von -41,88 Prozent führte. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 32,86 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Strata Skin Sciences wird als "Neutral" bewertet, basierend auf einer mittleren Aktivität von Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als negativ bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Strata Skin Sciences basierend auf dem RSI, der Stimmung und dem Branchenvergleich.

