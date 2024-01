Doch kein Comeback bei Steadfast!

Die Steadfast-Aktie wird auf Basis einer technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 5,77 AUD lediglich um 0,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,59 AUD) weist lediglich eine Abweichung von +3,22 Prozent auf. Daraus resultiert insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Steadfast-Aktie lassen auf Neutralität schließen. In den sozialen Medien gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie zeigt zudem, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Steadfast unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Auch die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl für den 7-tägigen RSI mit einem Wert von 50 als auch für den 25-tägigen RSI mit einem Wert von 39 gilt die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit aus verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen eine neutrale Bewertung der Steadfast-Aktie.