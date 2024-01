Doch kein Comeback bei Spotify S!

Die Anlegerstimmung gegenüber Spotify war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung für Spotify führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Spotify-Aktie ein Durchschnitt von 158,69 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 200,82 USD, was einer positiven Abweichung von 26,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 184,98 USD um 8,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält Spotify insgesamt eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet langfristig auf eine starke Aktivität hin, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz für Spotify führt. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Spotify der RSI7 mit 22,93 Punkten als überverkauft eingestuft, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält das Spotify-Wertpapier damit ein gutes Rating in diesem Abschnitt.