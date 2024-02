Doch kein Comeback bei Spic Dongfang New Energy!

Der Aktienkurs von Spic Industry-finance hat im letzten Jahr eine Rendite von -12,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite damit 7,56 Prozent unter dem Durchschnitt von -5,04 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Multi-Dienstprogramme beträgt -8,17 Prozent, und die Rendite von Spic Industry-finance liegt aktuell 4,43 Prozent darunter.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Spic Industry-finance beträgt 44,72 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,82 Punkten, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Spic Industry-finance nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Spic Industry-finance aufgrund der Unterperformance und der negativen Stimmungslage mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

