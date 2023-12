Doch kein Comeback bei Solution!

Die Solution-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 1,63 Prozent, was 5,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,67 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es neutrale Diskussionen über Solution, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Solution-Aktie in den letzten 7 Tagen 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 54,55 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Solution.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Solution-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,21 Prozent erzielt, was 29,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 5,42 Prozent, und Solution liegt aktuell 28,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".