Doch kein Comeback bei Smiths!

Die Smiths-Aktie wird von Analysten aktuell positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 1846,67 GBP, was einem Aufwärtspotential von 4,54 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Smiths eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite der Smiths-Aktie liegt bei 2,54 %, was 1,95 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Industriekonglomerate liegt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Smiths-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,6 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Smiths-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage positiv bewertet. Der Schlusskurs liegt jeweils über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Smiths-Aktie gute Bewertungen von Analysten und in der technischen Analyse, jedoch fällt die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche negativ aus.