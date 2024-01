Doch kein Comeback bei Skane mollan AB!

Die technische Analyse von Skane-mollan-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 84,83 SEK liegt, was einem deutlichen Abweichung von 13 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 73,8 SEK entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 71,96 SEK, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Skane-mollan also ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung der Anleger rund um Skane-mollan-Aktien wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf neutralen Kommentaren und Themen in sozialen Medien in den letzten Tagen.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 53 für die letzten 7 Tage und 48,19 für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird Skane-mollan-Aktien also in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft, sowohl basierend auf trendfolgenden Indikatoren, Anlegerstimmung und dem RSI.