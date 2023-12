Doch kein Comeback bei Sinolink Securities!

Die Diskussionen rund um Sinolink Securities auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich insgesamt die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen auf den Plattformen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten insgesamt neun Handelssignale ermittelt werden, davon ergaben sich 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sinolink Securities bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Sinolink Securities mit einer Rendite von 14,31 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 6,2 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sinolink Securities mit 8,11 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Sinolink Securities über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sinolink Securities in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sinolink Securities-Aktie bei 9,24 CNH für den Schlusskurs liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 9,5 CNH (+2,81 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (9,36 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,5 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sinolink Securities für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.