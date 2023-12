Doch kein Comeback bei Sierrada Gold!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sierra Nevada Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sierra Nevada Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 45,45, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Sierra Nevada Gold-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sierra Nevada Gold wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten Tagen waren die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sierra Nevada Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,085 AUD) weicht somit um -39,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,09 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,56 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sierra Nevada Gold-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Sierra Nevada Gold festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Sierra Nevada Gold damit eine neutrale bis negative Bewertung in den verschiedenen Analysebereichen.

