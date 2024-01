Doch kein Comeback bei Siemens!

Die technische Analyse von Siemens-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 161,37 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 160,82 EUR nur geringfügig darunter liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso verhält es sich mit dem 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs von 156,11 EUR ebenfalls nahe dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Siemens-Aktie beträgt 3,15 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Siemens ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien dominierten in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 54,43 keine klaren Signale. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Siemens.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung für die Siemens-Aktie ergeben.