Doch kein Comeback bei Siasun Robot, Automation!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Siasun Robot & Automation als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Siasun Robot & Automation-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,1, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,14, der ebenso eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit wird die Aktie insgesamt auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden weist Siasun Robot & Automation im Vergleich zur Branchendurchschnitt der Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,49 Prozentpunkte weniger als die üblichen 1,49 % darstellt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auch die Anlegerstimmung beeinflusst die Aktienkurse. Analysten haben die Stimmung bezüglich Siasun Robot & Automation auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Siasun Robot & Automation diskutiert. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siasun Robot & Automation 109. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Siasun Robot & Automation aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.