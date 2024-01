Doch kein Comeback bei Shimao Property!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Shimao wurde der 7-Tage-RSI auf 52,17 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI25 zeigt mit einem Wert von 61,9, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Shimao wird ebenfalls positiv eingeschätzt, da die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Shimao auf 2,44 HKD beziffert, während die Aktie selbst bei 0,59 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -75,82 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,62 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shimao in den sozialen Medien gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren und die Intensität der Beiträge im normalen Rahmen lag.

Insgesamt wird die Aktie von Shimao daher mit "Neutral" bewertet, basierend auf dem RSI, der Stimmung, der technischen Analyse und der Sentiments-Bewertung.