Doch kein Comeback bei Shenzhen Yantian Port!

Die Shenzhen Yan Tian Port-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,96 Prozent auf, was 1,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Yan Tian Port liegt bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie interessante Ausprägungen aufweisen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls negativ zugenommen, wodurch die Redaktion wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Yan Tian Port-Aktie aktuell bei 4,96 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 4,79 CNH, was einem Abstand von -3,43 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Differenz bei -0,83 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".