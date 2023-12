Doch kein Comeback bei Shenzhen Mindata!

Der Aktienkurs von Shenzhen Sea Star hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" 1,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 18,82 Prozent, wobei Shenzhen Sea Star aktuell 4,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird die Aktie auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 6,98 CNH für den Schlusskurs der Shenzhen Sea Star-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,04 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,07 CNH führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei positiver Themen vorherrschten. Die Redaktion bewertet die Aktie aufgrund dessen mit "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.