Doch kein Comeback bei Shantou Dongfeng Printing Factory!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal für die technische Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Guangdong Dfp New Material liegt bei 46,34 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,25 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Guangdong Dfp New Material eine Rendite von -11,31 Prozent erzielt, was 3,11 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,21 Prozent) liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt ebenfalls -8,21 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 3,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Guangdong Dfp New Material von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut", obwohl unsere Redaktion auch 6 schlechte Signale identifiziert hat.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Guangdong Dfp New Material eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "guten" Stimmungsbild führt.