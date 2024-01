Doch kein Comeback bei Shanghai Yimin Commercial!

Die technische Analyse der Shanghai Yimin Commerce-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,67 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,83 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,85 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -0,52 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Shanghai Yimin Commerce-Aktie also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Des Weiteren haben wir die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Internet eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für die Shanghai Yimin Commerce-Aktie blieb in einem neutralen Bereich, weshalb wir auch hier die Note "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,71 Prozent erzielt, was 1,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die Rendite jedoch um 4,84 Prozent über dem Durchschnitt, weshalb wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewerten.

Schließlich zeigt der Relative Strength-Index, dass die Shanghai Yimin Commerce-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 68,75 und der RSI25 liegt bei 56,18, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.