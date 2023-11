Doch kein Comeback bei Shandong Xinchao Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "Castellum":

Die technische Analyse der Shandong Xinchao Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,57 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,58 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,39 Prozent entspricht. Dies wird daher als "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht betrachtet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,59 CNH) weicht mit -0,39 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt vermehrt positive Themen und eine höhere Aufmerksamkeit bezüglich des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Xinchao Energy liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und zeigt eine neutrale Situation, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv in ihren Diskussionen über das Unternehmen Shandong Xinchao Energy.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie.