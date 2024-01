Doch kein Comeback bei Shaanxi Heimao Coking!

Der Aktienkurs von Shaanxi Heimao Coking hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Materialiensektor 2,69 Prozent über dem Durchschnitt von -7,19 Prozent liegt. Im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,19 Prozent, und Shaanxi Heimao Coking übertrifft diesen Wert aktuell um 2,69 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Shaanxi Heimao Coking-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 4,51 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,34 CNH, was einem Unterschied von -3,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,61 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-5,86 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber Shaanxi Heimao Coking. Von insgesamt 13 Tagen waren fünf positiv, acht negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength Index (RSI). Der RSI für Shaanxi Heimao Coking liegt aktuell bei 56,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 59 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine "Neutral"-Einstufung für die Shaanxi Heimao Coking-Aktie.