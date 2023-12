Doch kein Comeback bei Serko!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Serko-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Auch die Themen, die in Bezug auf den Wert diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Serko-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,29 AUD, während der aktuelle Kurs bei 3,81 AUD liegt, was einer Abweichung von +15,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 3,93 AUD, was nahe am aktuellen Kurs liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich für Serko keine signifikante Veränderung in der Stimmung. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Serko zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Serko-Aktie daher von unserer Analyse mit einer "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung und aus charttechnischer Sicht sowie mit einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment, Buzz und den Relative Strength Index bewertet.