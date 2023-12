Doch kein Comeback bei SBS Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter technischer Indikator im Finanzmarkt. Die Sbs-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 35,06 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 59,95 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Sbs-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Sbs-Aktie diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Das Meinungsbild in den vergangenen Tagen war ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um die Sbs-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen wurden registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sbs-Aktie derzeit bei 3017,61 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 2474 JPY liegt, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", wobei ein Abstand von -18,01 Prozent aufgebaut wurde. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von -3,69 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.