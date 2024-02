Doch kein Comeback bei RumbleON!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Rumbleon werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zu analysieren. Daraus lassen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Rumbleon in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Ein weiteres Signal, das zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der Rumbleon zeigt mit einem Wert von 9,26 eine "Gut"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 46,67 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Rumbleon-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine Gesamtbewertung der Rumbleon-Aktie von "Gut".