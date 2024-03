Doch kein Comeback bei Rubis!

Die Rubis Sca-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 22,64 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +21,02 Prozent vom letzten Schlusskurs von 27,4 EUR entspricht. Dies wird charttechnisch positiv bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,57 EUR) liegt mit einer Abweichung von +11,52 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Somit erhält die Rubis Sca-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Vom fundamentalen Standpunkt aus beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rubis Sca derzeit 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Gasversorgungsbranche als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, da kaum Änderungen erkennbar sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund längerfristiger Betrachtungen der Kommunikation im Internet.

Hinsichtlich der Dividende weist Rubis Sca derzeit eine Dividendenrendite von 6,09 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende positiv bewertet.