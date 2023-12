Doch kein Comeback bei Rokko Butter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für die Aktie Rokko Butter liegt bei 76,25, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 71,04 und deutet ebenfalls auf eine "überkauft"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Rokko Butter derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 1365,42 JPY, während der Aktienkurs bei 1310 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,06 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1378,9 JPY, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Rokko Butter in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Ausschläge bezüglich Rokko Butter. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rokko Butter beschäftigt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.