Doch kein Comeback bei Rocket Companies Inc!

Die Analysten bewerten die Aktie von Rocket Cos auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen 0 positive, 2 neutrale und 2 negative Bewertungen vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 8,5 USD, was einer Erwartung von -39,84 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 14,13 USD liegt. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert des Unternehmens. Die allgemeine Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Rocket Cos als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 11,68, was für einen Zeitraum von sieben Tagen eine "Gute" Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 31,51 liegt und somit eine "Neutrale" Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Rocket Cos in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.