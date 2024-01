Doch kein Comeback bei Rion!

Die Aktie von Rion wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Erkenntnisse über ihre derzeitige Performance lieferte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +8,59 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen zeigt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage lediglich eine Abweichung von +1,43 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz im Bereich der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Rion in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell weist die Rion einen RSI-Wert von 83,27 auf, was als überkauft eingestuft wird. Ebenso zeigt sich auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ein Wert von 46, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Rion in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings waren in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Anleger-Stimmung eine Gesamteinschätzung als "Neutral".