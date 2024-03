Doch kein Comeback bei Reliq Health!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Stimmung und die Diskussionen rund um die Reliq Health-Aktie haben sich in den letzten Monaten positiv entwickelt. Die Anleger haben zunehmend Interesse an dem Unternehmen gezeigt, was zu einer guten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs der Aktie einen Abstand von -41,89 Prozent zum GD200 hat, was als schlechtes Signal gewertet wird. Der GD50 weist hingegen auf ein neutrales Signal hin, da der Kurs nur um -2,27 Prozent vom Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht. Insgesamt wird der Kurs der Reliq Health-Aktie als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da sowohl der RSI als auch der RSI25 bei 50 liegen.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Reliq Health-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlecht ab, da sie bei 0 Prozent liegt und somit 4,65 Prozent unter dem Durchschnitt der Gesundheitstechnologie-Branche.

Insgesamt erhält die Reliq Health-Aktie aufgrund der positiven Stimmung und Diskussionen eine gute Bewertung, während die technische Analyse, der Relative Strength Index und die Dividendenrendite zu neutralen bis schlechten Bewertungen führen.