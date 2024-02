Doch kein Comeback bei RPA Holdings!

Die Rpa-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 335,04 JPY bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 258 JPY, was einen Unterschied von -22,99 Prozent ausmacht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 266 JPY wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rpa-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gab kaum Stimmungsänderungen. Daher wird die Rpa-Aktie auch hier neutral bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rpa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Rpa eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Rpa liegt bei 62,75 für den Zeitraum von 7 Tagen und bei 54,32 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Rpa-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch in Bezug auf die Kommunikation im Internet und die Anlegerstimmung.