Doch kein Comeback bei RE Finance!

Weitere Suchergebnisse zu "TPG Re Finance Trust":

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Bewertungen für die Aktie der TPG RE Finance Trust Inc abgegeben, nämlich 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der TPG RE Finance Trust Inc liegt bei 9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 39,53 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für TPG RE Finance Trust Inc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Bewertung bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der TPG RE Finance Trust Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage um -1,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.