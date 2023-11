Doch kein Comeback bei Qlife Holding AB!

Technische Analyse: Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Qlife-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,17 SEK mit dem aktuellen Kurs (0,0305 SEK) vergleichen, ergibt sich eine Abweichung von -82,06 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (0,03 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Qlife-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Qlife auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit wird Qlife hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Qlife konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Qlife daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Qlife ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,37 Punkten, was darauf hinweist, dass Qlife weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch auf 25-Tage-Basis ist Qlife weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50). Daher bekommt die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Qlife-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.