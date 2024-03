Doch kein Comeback bei Qinghai Huzhu Highland Barley Wine!

Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit: Fundamentale Analyse und Branchenvergleich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit liegt derzeit bei 64,85, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -22,8 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -5,17 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,73 Prozent verzeichnete, liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 5,24 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Der Unterschied beträgt 1,39 Prozentpunkte (0,45 % gegenüber 1,84 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating auf dieser Stufe führt.