Doch kein Comeback bei Provident Services!

Die Aktie der Provident Services wurde von Analysten inspiziert und bewertet. In den vergangenen zwölf Monaten erhielt sie insgesamt 1 positive Einschätzung, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,19 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 44,83 Prozent hin, was auch mit der Einstufung "Gut" zusammenhängt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergab einen Durchschnittsschlusskurs von 16,42 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 15,19 USD lag, was einer Abweichung von -7,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 16,99 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen zu Provident Services. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Provident Services derzeit eine Rendite von 6,02 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,69 %. Diese Differenz von 132,67 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

