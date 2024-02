Doch kein Comeback bei Protosource!

Die technische Analyse der Protosource-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,018 USD liegt, was einer Distanz zum GD200 von +80 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -40 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Protosource-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geteilt wurden. In den letzten Tagen wurde das Thema Protosource jedoch weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Protosource-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf längerfristiger (25 Tage) Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und es kaum Änderungen in der Stimmung gibt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Protosource-Aktie daher als neutral bewertet.