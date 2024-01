Doch kein Comeback bei Prospect Resources!

Die Prospect Aktie wird aktuell auf der Basis technischer Analyse bewertet. Der Kurs liegt derzeit bei 0,091 AUD und ist damit um +1,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,27 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Prospect in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend und die Aktie erhielt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Prospect Aktie zeigt der RSI einen Wert von 37,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher der RSI der Aktie als "Neutral" bewertet.